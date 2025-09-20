ISU опубликовал видео проката россиянина под украинскую песню

Международный союз конькобежцев (ISU) выложил в соцсети Х фрагмент выступления российского фигуриста Петра Гуменника в короткой программе отборочного турнира на Олимпийские игры 2026 года под песню на украинском языке.

На опубликованном видео россиянин катается под песню «Плакала» украинской группы Kazka. При этом на самом деле Гуменник катался под музыкальную композицию из фильма «Парфюмер. История одного убийцы».

Позже ISU удалил этот ролик из соцсетей. «ISU приносит извинения за неподходящий выбор музыки в недавнем посте в социальных сетях, посвященном выступлению фигуриста Петра Гуменника. Публикация была удалена», — сообщила пресс-служба организации.

Российские фигуристы принимают участие в олимпийской квалификации в нейтральном статусе. Гуменник показал лучший результат в короткой программе на турнире в Пекине, получив 93,8 балла. Произвольную программу одиночники покажут 21 сентября.