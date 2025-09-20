НАВЕРХ
Зеленский отверг «корейский сценарий» для Украины

Украина не рассматривает «корейский сценарий» прекращения военного конфликта, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами.

«У нас точно другая история, чем с Кореей. Там речь шла о том, что закончилась война без финального договора. Вот что имелось в виду. И это к разговору о гарантиях безопасности — почему Украине нужны гарантии безопасности», — цитирует Зеленского УНИАН.

Украинский лидер отметил, что для обсуждения гарантий безопасности Киеву не стоит дожидаться окончания боевых действий, ведь может случиться так, что финального договора об урегулировании не будет.

Корейская война началась в 1950 году с вторжения Пхеньяна. В 1953 году стороны заключили перемирие, однако не подписали мирное соглашение. Таким образом, формально война до сих пор продолжается, оба государства не признают существование друг друга.

