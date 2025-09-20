Сильная вспышка произошла на Солнце

Вспышка предпоследнего класса мощности зафиксирована на Солнце в ночь на 20 сентября, сообщила пресс-служба Института прикладной геофизики.

«20 сентября в 00.41 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4216 (N07W25) зарегистрирована вспышка M1.5 продолжительностью 38 минут», — говорится в сообщении ученых.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 квадратный метр.

При переходе к следующей букве мощность увеличивается в десять раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.