Российская армия нанесла мощный удар по Украине

Вооруженные силы России в ночь на 20 сентября нанесли по территории Украины мощный комбинированный удар с применением беспилотников и крылатых ракет.

Для атаки использовалось не менее 50 беспилотников «Герань-2» и несколько десятков крылатых ракет Х-101, а также ракеты комплексов «Искандер», пишет телеграм-канал Shot со ссылкой на источники в Минобороны.

На данный момент известно о пожарах на промышленных предприятиях в результате атаки города Днепр, повреждения получили Южный машиностроительный завод и «Полимермаш», отмечается в сообщении.

Удары зафиксированы в Павлограде, Киеве, Борисполе, Николаеве и ряде других украинских городов. В основном поражены промышленные предприятия.