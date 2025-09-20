Первый «сухарь» за два сезона, триллер «Берегись автомобиля», первая домашка Бенуа Гру, дерби со дна Востока и камбэк силами защиты – итоги игрового дня 19 сентября Континентальной хоккейной лиги в регулярном сезоне 2025/26.
«Амур» 0 : 1 «Сибирь»
Первая победа сибиряков в основное время. Тяжелая победа на характере, с проблемами в реализации моментов и множеством брака в игре от двух команд. Главный тренер сибиряков Вадим Епанчинцев: «Хорошая команда умеет выигрывать плохие игры».
Во втором периоде в одной из пауз режиссерам трансляции настолько нечего было показать из игровых моментов, что они повторили три нарушения от защитника «Сибири» Артема Жукова, которые привели к удалениям – задержка соперника, подножка (через четыре секунды после выхода со скамейки штрафников), выброс шайбы – такой себе «хет-трик».
Первая за два сезона «сухая» игра голкипера сибиряков Антона Красоткина (33 сэйва), первый гол Никиты Сошникова за новую команду, – и «Сибирь» забирает четыре очка в трех дальневосточных играх (6 очков, 9 место Востока).
В понедельник – домашняя игра с «Северсталью».
У «Амура» те же 6 очков, седьмое место Восточной конференции. «Тигры» продолжают домашнюю серию и в понедельник принимают на «Платинум Арене» московское «Динамо».
«Автомобилист» 5 Б 4 «Спартак»
Испортив себе настроение тремя пропущенными шайбами на удалениях в меньшинстве, но выстояв этот волнообразный матч, «молодчики» из Екатеринбурга отметили победный, с острейшего угла, буллит Рида Буше в раздевалке песней Татьяны Булановой «Бум!».
Первый гол в КХЛ и первый забитый в матче от 19-летнего автомобилиста Максима Тарасова.
Екатеринбург с восемью очками на третьем месте Востока ждет в воскресенье в гости «Волков» из Нижнекамска. Москвичи с шестью очками после шести игр (четвертое место Запада), в тот же день встретятся с «Трактором».
«Трактор» 3 : 2 «Нефтехимик»
Команда Бенуа Гру возвращается домой с долгого выезда и одерживает над «Волками» вторую победу в сезоне. Снова упорная борьба, минимальный разрыв в итоговом счете, и снова все решил третий период.
Обе команды испытывают нехватку центрфорвардов. «Нефтехимик» ждет возвращения Никиты Хоружева, «Трактор» пока без Михаила Григоренко. По словам тренера черно-белых, Михаил может появиться уже в ближайших играх (либо со «Спартаком» уже в воскресенье, либо с «Авангардом» в четверг).
Тренеру «Волков» Игорю Гришину пока не хватает командной мудрости, чтобы диктовать свои условия игры, а не подстраивается под условия, которые диктует соперник.
После матча «Трактор» – первая строчка Востока и 10 очков в активе, Нижнекамск на шестом месте с шестью очками.
«Ак Барс» 3 : 1 «Салават Юлаев»
Первое «Зеленое дерби» нового сезона продолжило традицию прошлого – побеждают хозяева. Хотя по итогам первого периода казалось, что в этом противостоянии победы не заслуживает ни одна из команд – ожидаемая от всех борьба походила на мучение двух команд, увязнувших на дне турнирной таблицы.
Сейчас хуже «Салавата», который с тремя очками после шести игр занимает последнее место Востока, только тольяттинская «Лада» (пять игр, два очка, нижняя строчка Запада).
Виктор Козлов («СЮ»): «Беззубая игра. Будет много выводов». Ну что ж, сибиряки проверят уфимцев в среду на «Сибирь-Арене». Казанцам тоже нужно подниматься по таблице, десятое место Востока после шести игр – явно не то, что нужно было Анвару Гатиятулину от старта сезона.
«СКА» 3 ОТ 2 «Динамо Мн»
Питерцы откровенно проспали начало игры. Пропустив две шайбы за 30 секунд второй минуты первого периода, игроки «СКА» немного напоминали мем с удивленной собакой.
На 11-й минуте, играя в большинстве, армейцы Ларионова сократили отставание (Валентин Зыков в большинстве), но дальше – засуха. Распечатать ворота соперника никому не удалось почти до конца третьего периода. Лишь на 53-й минуте защитник «СКА» Бреннан Менелл сравнивает счет, а завершает камбэк «армейцев» уже в овертайме, реализуя большинство, еще один защитник – Тревор Мерфи.
«СКА», занимая четвертое место Запада (7 очков), через день в гостях у «Лады», а минское «Динамо», располагаясь на строчку ниже армейцев с шестью очками, в понедельник принимает у себя дома «Барыс».
Матчи 20 сентября (мск):
«Адмирал» – «Динамо М», 10:00
«Северсталь» – «Барыс», 17:00