«Амур» 0 : 1 «Сибирь»

Первая победа сибиряков в основное время. Тяжелая победа на характере, с проблемами в реализации моментов и множеством брака в игре от двух команд. Главный тренер сибиряков Вадим Епанчинцев: «Хорошая команда умеет выигрывать плохие игры».

Во втором периоде в одной из пауз режиссерам трансляции настолько нечего было показать из игровых моментов, что они повторили три нарушения от защитника «Сибири» Артема Жукова, которые привели к удалениям – задержка соперника, подножка (через четыре секунды после выхода со скамейки штрафников), выброс шайбы – такой себе «хет-трик».

Первая за два сезона «сухая» игра голкипера сибиряков Антона Красоткина (33 сэйва), первый гол Никиты Сошникова за новую команду, – и «Сибирь» забирает четыре очка в трех дальневосточных играх (6 очков, 9 место Востока).

В понедельник – домашняя игра с «Северсталью».

У «Амура» те же 6 очков, седьмое место Восточной конференции. «Тигры» продолжают домашнюю серию и в понедельник принимают на «Платинум Арене» московское «Динамо».

«Автомобилист» 5 Б 4 «Спартак»