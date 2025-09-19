НАВЕРХ
Чай впервые вырастили на лунном грунте

Источник:
Space Agriculture Workshop
Ученые из Университета Кента впервые вырастили чай в почве, имитирующей лунный реголит. Результаты эксперимента были представлены на конференции Space Agriculture Workshop.

Саженцы высадили в «лунный» и «марсианский» аналоги почвы, в качестве контрольной группы использовались растения, растущие в обычном земном грунте. В «лунной» почве чайные кусты развивались почти так же, как контрольные образцы.

При этом «марсианская» среда оказалась губительной — растения погибли. Исследователи отметили, что результаты указывают на возможность создания автономных садов для будущих лунных миссий.

«Эти опыты показывают, что земные культуры, в том числе чай, можно выращивать в лунных теплицах, обеспечивая будущих колонистов свежей пищей и даже традиционной британской «чайной паузой»», — отметил руководитель исследования профессор Найджел Мейсон.

Полученные результаты также помогут лучше понять, как земные растения выживают в неблагоприятных условиях. В перспективе это позволит «оживлять» обедненные почвы, страдающие от истощения.

