Сложность майнинга биткоина обновила рекорд

CloverPool
Сложность майнинга биткоина установила новый рекорд, следует из данных специализированного майнинг-пула CloverPool. В результате очередного перерасчета она достигла 142,34 триллиона хеш-функций на добычу одного блока криптовалюты.

Показатель вырос на 4,43%. Исторический максимум отражает существенное увеличение конкуренции среди майнеров на фоне продолжающегося роста курса первой криптовалюты, который превысил отметку в 106 тысяч долларов.

Совокупная вычислительная мощность оборудования (хешрейт) в сети биткоина также находится на самых высоких отметках — около 1 ZH/s. За год показатель вырос на 66%. Сложность увеличилась за это время на 61%, осенью 2024 года она составляла 88 триллиона хеш-функций.

Сложность майнинга автоматически корректируется каждые две недели, чтобы выпуск новых биткоинов шел по графику. При увеличении активности майнеров сложность растет, при снижении — наоборот.

