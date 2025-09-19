Конкурс «Интервидение» пройдет в Москве

Международный песенный конкурс «Интервидение-2025» пройдет в Москве в субботу, 20 сентября. Артисты из 23 стран мира выступят на Live Arena.

Участие в конкурсе примут участие представители России, Кубы, Киргизии, Египта, США, Китая, Кении, Казахстана, ОАЭ, Бразилии, Таджикистана, Катара, Мадагаскара, Саудовской Аравии, Эфиопии, Колумбии, Венесуэлы, Сербии, ЮАР, Вьетнама, Белоруссии, Индии и Узбекистана.

Россию на «Интервидении-2025» представит Shaman (Ярослав Дронов) с песней «Прямо по сердцу», которую написал продюсер Максим Фадеев. По результатам жеребьевки, он выйдет на сцену девятым.

Шоу начнется в 20.00 по московскому времени. Российскую трансляцию «Интервидения-2025» будет вести Первый канал, мероприятия также покажет VK Видео. Ожидается, что шоу займет около трех часов.

Победителя определят члены Международного профессионального жюри, в которое вошли известные деятели культуры и искусства из каждой страны-участницы. Они будут выставлять участникам баллы от единицы до 23.

Главный приз достанется артисту, чей номер наберет наибольшее количество баллов от всех судей. По правилам, голосовать за свою страну нельзя. Победитель получит 30 миллионов рублей и хрустальный кубок.