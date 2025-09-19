НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп заявил, что еще не время просить Путина прекратить огонь

Источник:
Sibnet.ru
318 1

Президент США Дональд Трамп заявил, что на данный момент еще рано обращаться к президенту России Владимиру Путину с призывом заключить перемирие с Украиной.

«Мне кажется, что сейчас не время», — приводит Bloomberg слова Трампа, сказанные им в ответ на вопрос журналистов, настало ли время снова просить Путина о прекращении огня.

Президент США добавил: «Но в нужный момент, если мне придется это сделать, это будет жестко». Трамп также заявил, что российский лидер «действительно подвел его».

Глава Белого дома настаивает на том, чтобы союзники Вашингтона прекратили закупать российскую нефть, если они хотят, чтобы США и дальше вмешивались и оказывали давление на Кремль с целью прекращения конфликта.

По его мнению, если цена на нефть упадет, то Путин пойдет на урегулирование.

Еще по теме
Трамп заявил, что еще не время просить Путина прекратить огонь
Лукашенко предложил военный способ решения проблем с картофелем
Евросоюз определился со сроком полного отказа от российского газа
Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
ФСБ задержала женщину в Новосибирске после диверсии на Транссибе
Третья форма денег: что такое цифровой рубль
Обвиняемый в убийстве американского политика Кирка объяснил мотив
Трамп сделал внушение Зеленскому
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Лучшие снимки космоса 2025 года. ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

korvinsS

https://3mx.ru/articles/dron-na-optovolokneЦитата(Улитка на склоне @ 18.9.2025, 0:11) Трудно конкурировать...

gena415

палата №6 нервно плачет в стороне . таких хрюков страна 404 ещё не озвучивала

velam

Какую-то ахинею сочиняют, 7 воин остановили... , Там за 24 часа Трамп обещал все остановить, ну и что,где...

D_I_A_B_L_O_o

во всех бедах как раз виноваты гомосеки или украинцы.