Трамп заявил, что еще не время просить Путина прекратить огонь

Президент США Дональд Трамп заявил, что на данный момент еще рано обращаться к президенту России Владимиру Путину с призывом заключить перемирие с Украиной.

«Мне кажется, что сейчас не время», — приводит Bloomberg слова Трампа, сказанные им в ответ на вопрос журналистов, настало ли время снова просить Путина о прекращении огня.

Президент США добавил: «Но в нужный момент, если мне придется это сделать, это будет жестко». Трамп также заявил, что российский лидер «действительно подвел его».

Глава Белого дома настаивает на том, чтобы союзники Вашингтона прекратили закупать российскую нефть, если они хотят, чтобы США и дальше вмешивались и оказывали давление на Кремль с целью прекращения конфликта.

По его мнению, если цена на нефть упадет, то Путин пойдет на урегулирование.