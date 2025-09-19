Работу российских SIM-карт в роуминге ограничат

Ограничить работу отечественных SIM-карт, находящихся в роуминге, планируют в России, сообщил глава Роскомнадзора Андрей Липов.

В настоящее время разрабатывается система, которая позволит российским операторам передавать отечественным платформам информацию о том, что конкретная SIM-карта находится за рубежом, сказал Липов в интервью «Известиям».

Зная, что SIM-карта находится в роуминге, сервисы (банки, мессенджеры, финансовые сервисы, государственные платформы) смогут ограничивать доступ к своим услугам за пределами России, уточнил чиновник.

Изменение позволит эффективнее бороться с мошенниками. Роскомнадзор утверждает, что аферисты могут покупать чужие российские SIM-карты и пользоваться ими из-за рубежа для обхода системы «Антифрод» и совершения преступлений.

Новые ограничения позволят ведомству убеждаться в том, что та или иная SIM-карта в роуминге принадлежит человеку, на которого она была оформлена. Предложения по введению новых мер уже направлены в правительство.