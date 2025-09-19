Моника Беллуччи и Тим Бертон расстались

Режиссер Тим Бертон и актриса Моника Беллучи расстались после нескольких лет отношений.

«С огромным уважением и глубокой заботой друг о друге Моника Беллуччи и Тим Бертон решили расстаться», — цитирует AFP их совместное заявление.

О романе режиссера и актрисы стало известно в конце 2022 года, когда их засняли вместе папарацци. Вскоре Беллуччи подтвердила отношения в интервью Elle.

Она называла встречу с Бертоном одной из тех, «что редко случаются в жизни». «Я знаю этого человека, я его люблю», — говорила актриса.

Беллуччи снялась в фильме Бертона «Битлджус Битлджус», сиквеле его комедийного хоррора 1988 года, и позировала в его объективе для журнала Vogue. Последний раз пара выходила вместе в свет в июле этого года на фестивале в Италии.

Беллуччи состояла в браке с фотографом Клаудио Карлосом Бассо. А с 1999 по 2013 год была замужем за актером Венсаном Касселем. В браке родились две дочери. После развода у нее был двухлетний роман с художником Николя Лефевром.

Бертон был женат на художнице Леной Гизеке, их брак длился с 1987 по 1991 год. После развода режиссер около 13 лет состоял в отношениях с моделью Лизой Мэри, а в 2001 году начал встречаться с актрисой Хеленой Бонем Картер. Они прожили в гражданском браке до 2014 года и воспитывают двоих общих детей.