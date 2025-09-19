НАВЕРХ
«Белый список» сайтов будут обновлять еженедельно

Минцифры РФ будет еженедельно обновлять перечень сайтов и приложений, доступных при блокировке мобильного интернета, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

«"Белые списки" будут дальше еженедельно актуализироваться», — цитирует «Интерфакс» заявление министра на международном форуме Kazan Digital Week.

Шадаев уточнил, что главным критерием внесения интернет-сервиса в перечень будет рейтинг его популярности у российских пользователей.

О проработке технической возможности сохранения доступа к ряду интернет-сервисов во время шатдаунов глава Минцифры сообщал в августе. В сентябре ведомство отчиталось, что «белый список» сформирован и в скором времени будет расширен.

Сейчас список насчитывает несколько десятков сервисов. Среди них приложения крупнейших банков, «Госуслуги», соцсети, сайты электронного голосования, маркетплейсы, Rutube, 2GIS и другие.


