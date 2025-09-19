Лукашенко предложил военный способ решения проблем с картофелем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил решать проблему недостатка картофеля и других овощей по-военному.

«Главное, чтобы у тебя были очищены все хранилища и подготовлены для того, чтобы положить овощи, фрукты, картофель. Это по-военному надо делать», — приводит агентство БелТа слова Лукашенко.

В ходе своей рабочей поездки в Гродненскую область Лукашенко встретился с председателем Гродненского облисполкома Юрием Караевым и обсудил с ним проблему нехватки овощей. По словам Караева, картофеля в этом году меньше, чем в прошлые годы, но потребности закрывать все еще удается.

Караев заверил президента в том, что есть дополнительные объемы для поставок в Минск. «Смотри, чтобы у нас не было проблем с овощами и картофелем», — предупредил Лукашенко.

Весной 2025 года картофель в России подорожал в два раза из-за неурожая прошлого года, а также увеличения себестоимости и недостатка хранилищ. О непростой ситуации с белорусским картофелем тогда заявил и Лукашенко.