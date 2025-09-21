НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Обнаружен колоссальный сдвиг у ядра Земли

Источник:
Geophysical Research Letters
181 0

Колоссальный сдвиг произошел в 2006-2008 годах на глубине около 3 тысяч километров, на границе мантии и ядра Земли, выяснили ученые из Университета Густава Эйфеля в Париже.

Аномалию обнаружили при анализе данных американо-германских спутников GRACE, измеряющих вариации земного тяготения. Ученые зафиксировали странный сигнал, который достиг максимума в 2007 году у атлантического побережья Африки. Причины смещения огромных масс пока неясны, следует из публикации в журнале Geophysical Research Letters.

Ученые предположили, что вблизи границы между ядром и мантией Земли на глубине около 2,9 тысячи километров залегающие там минералы перовскита под огромным давлением уплотнились. Это вызвало цепную реакцию сдвигов, достигшую границы ядра и изменившую гравитационное поле планеты.

Деформация границы могла составить около 10 сантиметров, что повлияло на течение жидкости в ядре и вызвало магнитные аномалии, отмеченные другими спутниками в то же время в этом районе.

Еще по теме
Зачем нужна дырочка в иллюминаторе самолета
Вонючая обувь и коровы-зебры: вручена Шнобелевская премия-2025
Как работает ядерный чемоданчик Путина
Как паук скрепляет узлы на паутине
смотреть все
Наука #Интересно #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Третья форма денег: что такое цифровой рубль
Названы пять лучших доступных смартфонов
Обвиняемый в убийстве американского политика Кирка объяснил мотив
Трамп сделал внушение Зеленскому
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Лучшие снимки космоса 2025 года. ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

Невезучий

Видать Витёк тоже употребляет.

-БЕРКУТ-

в первые ряды его тогда, или он не в стране?

velam

Какую-то ахинею сочиняют, 7 воин остановили... , Там за 24 часа Трамп обещал все остановить, ну и что,где...

Diman_nazi

Никто и предположить не мог, что поднятие цены на 40 % приведет к обвалу производства на 40%! Чудеса...