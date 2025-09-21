Колоссальный сдвиг произошел в 2006-2008 годах на глубине около 3 тысяч километров, на границе мантии и ядра Земли, выяснили ученые из Университета Густава Эйфеля в Париже.

Аномалию обнаружили при анализе данных американо-германских спутников GRACE, измеряющих вариации земного тяготения. Ученые зафиксировали странный сигнал, который достиг максимума в 2007 году у атлантического побережья Африки. Причины смещения огромных масс пока неясны, следует из публикации в журнале Geophysical Research Letters.

Ученые предположили, что вблизи границы между ядром и мантией Земли на глубине около 2,9 тысячи километров залегающие там минералы перовскита под огромным давлением уплотнились. Это вызвало цепную реакцию сдвигов, достигшую границы ядра и изменившую гравитационное поле планеты.

Деформация границы могла составить около 10 сантиметров, что повлияло на течение жидкости в ядре и вызвало магнитные аномалии, отмеченные другими спутниками в то же время в этом районе.