Яркий макияж и стразы запретили юным российским гимнасткам

Источник:
Sibnet.ru
147 0
Художественная гимнастика
Фото: © Sibnet.ru

Яркий макияж и костюмы со стразами попали под запрет на соревнованиях художественных гимнасток в возрасте от шести до девяти лет, сообщила Федерация гимнастики России.

«Главная цель этих норм — подчеркнуть спортивный характер соревнований и сохранить возрастную уместность внешнего вида юных спортсменок. Художественная гимнастика должна формировать вкус, эстетику движения и дисциплину, а не подталкивать детей к взрослым атрибутам», — говорится в телеграм-канале ФГР.

Запрет на использование дорогостоящего декора позволит снизить финансовую нагрузку на семьи и делает занятия художественной гимнастикой более доступными для каждого ребенка, считает Федерация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГимнастка выступила на Северном полюсе 

На купальники юных гимнасток нельзя будет наносить кристаллы, стразы, пайетки, бусины, бисер, жемчуг, стразовые ленты, цепочки, перья. Прически должны быть аккуратными и компактными, в них также не разрешается использовать стразы и перья. 

Кроме того, запрещены театральный грим, накладные ресницы, яркая помада, допускается легкий макияж в естественных, нейтральных тонах.

В случае нарушения этих правил гимнастки будут получать нулевые оценки. Нововведение вступит в силу с 1 января 2026 года.

