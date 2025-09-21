Эксперт рассказала о новом порядке взыскания долгов

Закон о внесудебном взыскании долгов по налогам вступит в силу в России с 1 ноября 2025 года, предупредила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Ольга Леонова.

«Важно отметить, что внесудебный порядок может применяться только в отношении бесспорной задолженности (то есть в отношении которой нет споров)», — сказала Леонова в интервью «Прайм».

По ее словам, новые правила коснутся физических лиц без статуса индивидуального предпринимателя (ИП), у которых при этом имеются долги по налогам и сборам, страховым взносам, пени, штрафам, процентам.

Бесспорная задолженность возникает, если налогоплательщик не оспаривал ее: не подавал заявление о перерасчете и не жаловался на решение налоговой службы.