НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Эксперт рассказала о новом порядке взыскания долгов

Источник:
Sibnet.ru
210 0

Закон о внесудебном взыскании долгов по налогам вступит в силу в России с 1 ноября 2025 года, предупредила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Ольга Леонова.

«Важно отметить, что внесудебный порядок может применяться только в отношении бесспорной задолженности (то есть в отношении которой нет споров)», — сказала Леонова в интервью «Прайм».

По ее словам, новые правила коснутся физических лиц без статуса индивидуального предпринимателя (ИП), у которых при этом имеются долги по налогам и сборам, страховым взносам, пени, штрафам, процентам.

«Важно подчеркнуть, что внесудебный порядок применяется только к бесспорной задолженности, то есть к суммам, по которым нет разногласий», — пояснила эксперт.

Бесспорная задолженность возникает, если налогоплательщик не оспаривал ее: не подавал заявление о перерасчете и не жаловался на решение налоговой службы.

Еще по теме
Закон о налоге на сверхприбыль банков внесли в Госдуму
Заработали пошлины на сидр и пиво из недружественных стран
Понятие «семейный бизнес» закрепят в российском законодательстве
Когда банк обязан возместить ущерб от мошенников
смотреть все
Жизнь #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Третья форма денег: что такое цифровой рубль
Названы пять лучших доступных смартфонов
Обвиняемый в убийстве американского политика Кирка объяснил мотив
Трамп сделал внушение Зеленскому
Обсуждение (0)
О самом главном
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Лучшие снимки космоса 2025 года. ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

-БЕРКУТ-

в первые ряды его тогда, или он не в стране?

Невезучий

Видать Витёк тоже употребляет.

senik

Может цены сделать соответствующие качеству? А то цена, как у хорошей иномарки, зато пробег до кап ремонта...

Diman_nazi

Никто и предположить не мог, что поднятие цены на 40 % приведет к обвалу производства на 40%! Чудеса...