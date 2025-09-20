НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Наступил народный праздник Луков день

Источник:
Sibnet.ru
204 1
Лук
Фото: © Pxhere.com

Православные христиане 20 сентября чтят память преподобного Луки Глубокореченского. В народном календаре этот праздник  известен как Луков день, символизирующий прощание с бабьим летом и встречу с осенью.

Преподобный Лука Глубокореченский прославился благодаря праведности, состраданию к людям и духовной стойкостью. Он жил в X веке и был игуменом обители «Глубокие реки», расположенной недалеко от Константинополя.

На Руси память святого Луки переплелась с крестьянскими традициями. Луков день был рубежом между бабьим летом и осенней непогодой — считалось, что именно после 20 сентября осень окончательно вступает в свои права.

В народе праздник назвали Луковым днем, потому что к этому времени созревал лук. Считалось, что чем больше лука получится съесть в этот день, тем крепче будет здоровье и удачнее год.

По традиции, в Луков день на стол подавали фаршированный лук. Для этого вынимали сердцевину, бланшировали в кипятке, а затем заполняли рубленым мясом. Блюдо запекали в печи или варили в бульоне.

Еще по теме
Закон о налоге на сверхприбыль банков внесли в Госдуму
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Хабаровский край занял первое место по наркоманиии
Мэрия выплатит 1 млн рублей покусанной бездомными собаками девочке
смотреть все
Жизнь #Общество
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Третья форма денег: что такое цифровой рубль
ФСБ задержала женщину в Новосибирске после диверсии на Транссибе
Обвиняемый в убийстве американского политика Кирка объяснил мотив
Трамп сделал внушение Зеленскому
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Лучшие снимки космоса 2025 года. ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

korvinsS

https://3mx.ru/articles/dron-na-optovolokneЦитата(Улитка на склоне @ 18.9.2025, 0:11) Трудно конкурировать...

velam

Какую-то ахинею сочиняют, 7 воин остановили... , Там за 24 часа Трамп обещал все остановить, ну и что,где...

senik

Может цены сделать соответствующие качеству? А то цена, как у хорошей иномарки, зато пробег до кап ремонта...

Diman_nazi

Никто и предположить не мог, что поднятие цены на 40 % приведет к обвалу производства на 40%! Чудеса...