Православные христиане 20 сентября чтят память преподобного Луки Глубокореченского. В народном календаре этот праздник известен как Луков день, символизирующий прощание с бабьим летом и встречу с осенью.

Преподобный Лука Глубокореченский прославился благодаря праведности, состраданию к людям и духовной стойкостью. Он жил в X веке и был игуменом обители «Глубокие реки», расположенной недалеко от Константинополя.

На Руси память святого Луки переплелась с крестьянскими традициями. Луков день был рубежом между бабьим летом и осенней непогодой — считалось, что именно после 20 сентября осень окончательно вступает в свои права.

В народе праздник назвали Луковым днем, потому что к этому времени созревал лук. Считалось, что чем больше лука получится съесть в этот день, тем крепче будет здоровье и удачнее год.

По традиции, в Луков день на стол подавали фаршированный лук. Для этого вынимали сердцевину, бланшировали в кипятке, а затем заполняли рубленым мясом. Блюдо запекали в печи или варили в бульоне.