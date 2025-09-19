Подлодки «Красноярск» и «Омск» отстрелялись в Охотском море

Многоцелевые атомные подводные лодки «Красноярск» и «Омск» Тихоокеанского флота выполнили ракетную стрельбу крылатыми ракетами «Оникс» и «Гранит», сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.

Стрельба крылатыми ракетами велась по морской мишенной позиции, находившейся на удалении свыше 250 километров. По данным объективного контроля все три ракеты поразили мишень прямыми попаданиями, сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Россия получит самый мощный корабль

По информации российского военного ведомства, стрельбы проводились в рамках командно-штабного учения с Объединенным командованием войск и сил на северо-востоке России по охране и обороне морских коммуникаций северной части Тихого океана.

Ранее береговой ракетный комплекс «Бастион» береговых войск Тихоокеанского флота в ходе учений выполнил ракетную стрельбу крылатой ракетой «Оникс» по морской цели.

Стрельба велась из позиционного района на острове Парамушир Курильской гряды по морской мишени, которая находилась на удалении примерно в 350 километрах.