НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Подлодки «Красноярск» и «Омск» отстрелялись в Охотском море

Источник:
Sibnet.ru
135 0

Многоцелевые атомные подводные лодки «Красноярск» и «Омск» Тихоокеанского флота выполнили ракетную стрельбу крылатыми ракетами «Оникс» и «Гранит», сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.

Стрельба крылатыми ракетами велась по морской мишенной позиции, находившейся на удалении свыше 250 километров. По данным объективного контроля все три ракеты поразили мишень прямыми попаданиями, сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Россия получит самый мощный корабль

По информации российского военного ведомства, стрельбы проводились в рамках командно-штабного учения с Объединенным командованием войск и сил на северо-востоке России по охране и обороне морских коммуникаций северной части Тихого океана.

Ранее береговой ракетный комплекс «Бастион» береговых войск Тихоокеанского флота в ходе учений выполнил ракетную стрельбу крылатой ракетой «Оникс» по морской цели. 

Стрельба велась из позиционного района на острове Парамушир Курильской гряды по морской мишени, которая находилась на удалении примерно в 350 километрах.

Еще по теме
Начальник Генштаба рассказал о наступлении российских войск
Путин надел военную форму на учения «Запад-2025». ФОТО
Радиостанция «Судного дня» выдала в эфир два слова
Атомная подлодка «Архангельск» поразила цель в Баренцевом море
смотреть все
Оборона #Армия #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Психолог объяснила склонность к накоплению ненужных вещей
Ученый назвал максимальный срок человеческой жизни
СМИ узнали об отчаянной нехватке людей у ВСУ на передовой
ФСБ задержала женщину в Новосибирске после диверсии на Транссибе
Обсуждение (0)
Картина дня
Трамп заявил, что Путин «подвел» его
Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда
Глава АвтоВАЗа сообщил об обвале производства на 40%
Ким Чен Ын проследил за испытаниями беспилотников. ФОТО
О самом главном
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Лучшие снимки космоса 2025 года. ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

korvinsS

https://3mx.ru/articles/dron-na-optovolokneЦитата(Улитка на склоне @ 18.9.2025, 0:11) Трудно конкурировать...

gena415

палата №6 нервно плачет в стороне . таких хрюков страна 404 ещё не озвучивала

D_I_A_B_L_O_o

во всех бедах как раз виноваты гомосеки или украинцы.

Кузня420лет

Не он первый, не он последний: помнится была новость что экс футболист сборной Александр Кержаков "инвестировал"...