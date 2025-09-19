НАВЕРХ
Зачем нужна дырочка в иллюминаторе самолета

Отверстие в иллюминаторе
Фото: © Ольга Алдонина

Отверстие в иллюминаторе самолета выполняет функцию мини-клапана, который выравнивает давление, сглаживает разницу температур и препятствует появлению микротрещин и конденсата внутри иллюминатора.

Иллюминатор самолета трехслойный. Наружный слой выдерживает перепад давлений между забортным разряженным воздухом и салоном. Средний дублирует первый на случай повреждения, а внутренний защищает пассажира от холодного среднего стекла, а стекло — от пассажира. 

Отверстие соединяет салон самолета с пространством между вторым и третьим слоями стекла. Иногда вокруг отверстия появляется иней — это свидетельство того, что система работает, влага из полости собирается в одном месте, а не растекается по всему стеклу, пишет журнал Hi-news.

Если отверстие заклеить, то воздухообмен прекратится и третий слой начнет отпотевать, а в холоде покроется инеем. Оно также начнет испытывать нагрузку, и в худшем случае может треснуть.


Наука #Интересно
