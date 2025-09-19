НАВЕРХ
Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда

Sibnet.ru
Комплекс «Искандер-М»
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Совместные учения в рамках Союзного государства «Запад-2025», проходившие в течение пяти дней, продемонстрировали Западу готовность к обороне Калининграде.

«Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации и коалиционной группировки войск, принимавшие участие в совместном стратегическом учении "Запад-2025", приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации», – сообщило Минобороны России.

В маневрах было задействовано свыше 100 тыс. человек и более 10 тыс. единиц военной техники и вооружений на 41 полигоне в России и Белоруссии. 

«Учения "Запад" традиционно фокусируются на сценариях обороны Союзного государства от агрессии Запада, но в 2025 году они особенно были акцентированы на Калининградской области как региона, находящегося под постоянным давлением», — сказал газете «Взгляд» военный эксперт Александр Зимовский.

По его словам, «это не просто тренировка — это демонстрация Западу готовности к обороне Калининграда».

Политика #Мир #Военная политика
