Путин освободил Козака

Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Козака от должности замглавы администрации президента, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.

«Освободить Козака Дмитрия Николаевича от должности заместителя руководителя Администрации президента Российской Федерации», — говорится в документе.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Козак покинул пост по собственному желанию.

Козак — один из давних соратников президента Владимира Путина. В 1990-е они работали в Санкт-Петербурге. В 2000 году, с приходом Путина на пост президента России, Козак занял должность сначала замруководителя, а потом и первого замруководителя его администрации. В 2004 году он перешел на работу в правительство.

В дальнейшем работал на позициях полпреда президента в Южном федеральном округе, министра регионального развития, вице-премьера. В администрацию президента он вернулся в 2020 году на позицию заместителя ее руководителя Антона Вайно.

Издание The New York Times в начале августа со ссылкой на источники писало, что еще в 2022 году Козак советовал Путину не вводить войска в Украину, а в 2025 году якобы предложил начать мирные переговоры и провести реформу по подчинению силовых структур правительству РФ.