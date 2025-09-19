Трамп заявил, что Путин «подвел» его

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава России Владимир Путин «подвел» его в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

«США уже закончили семь войн по всему миру. Я думал, что эта (на Украине) из-за моих отношений с президентом Путиным будет самой легкой, но он меня подвел. Он меня действительно подвел», — заявил Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

По словам Трампа, «все будет сделано правильно» и конфликт России и Украины будет закончен. Он добавил, что рассчитывает на «хорошие новости» в ближайшее время по этому вопросу.

«Мы также работаем над тем, чтобы остановить гибель людей в Украине. Мы обсудили, как мы можем дальше укреплять оборону, поддержать Украину и решительным образом нарастить давление на Россию, убедить ее согласиться на долгосрочное мирное соглашение», — сказал Стармер.

Лавров назвал условие существования Украины