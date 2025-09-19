НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп заявил, что Путин «подвел» его

Источник:
Sibnet.ru
336 3
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава России Владимир Путин «подвел» его в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

«США уже закончили семь войн по всему миру. Я думал, что эта (на Украине) из-за моих отношений с президентом Путиным будет самой легкой, но он меня подвел. Он меня действительно подвел», — заявил Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

По словам Трампа, «все будет сделано правильно» и конфликт России и Украины будет закончен. Он добавил, что рассчитывает на «хорошие новости» в ближайшее время по этому вопросу.

«Мы также работаем над тем, чтобы остановить гибель людей в Украине. Мы обсудили, как мы можем дальше укреплять оборону, поддержать Украину и решительным образом нарастить давление на Россию, убедить ее согласиться на долгосрочное мирное соглашение», — сказал Стармер.

Лавров назвал условие существования Украины

Тема: Военная операция на Украине
Украина применила новые сверхопасные дроны
НАТО объявило о поставках на Украину закупленного у США оружия
Трамп объяснил, что мешает разговору Путина и Зеленского
Россия кардинально обошла Украину в противостоянии дронов
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Психолог объяснила склонность к накоплению ненужных вещей
Ученый назвал максимальный срок человеческой жизни
СМИ узнали об отчаянной нехватке людей у ВСУ на передовой
ФСБ задержала женщину в Новосибирске после диверсии на Транссибе
Обсуждение (3)
О самом главном
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Лучшие снимки космоса 2025 года. ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
16
СМИ узнали об отчаянной нехватке людей у ВСУ на передовой
16
Трамп сделал внушение Зеленскому
14
ФСБ задержала женщину в Новосибирске после диверсии на Транссибе
14
Стало известно об уходе из Кремля соратника Путина Козака
13
Более 20% россиян не справляются с выплатой кредитов