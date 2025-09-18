Названы способные нанести ядерный удар страны

Западные эксперты насчитали 15 стран, которые располагают потенциальной возможностью нанести ядерный удар.

При этом Договор о нераспространении ядерного оружия ограничивает обладание ядерным оружием лишь пятью странами — США, Китаем, Россией, Францией и Великобританией, пишет журнал Military Watch Magazine.

Автор статьи классифицировал эти страны, разделив их на четыре категории в зависимости от уровня ядерной мощи. В первую категорию вошли США, Россия и Китай, которые имеют в распоряжении полноценную ядерную триаду.

Ко второй категории были отнесены Северная Корея, Индия, Пакистан и Израиль, которые разработали собственные ядерные ракеты, не участвуя в Договоре о нераспространении ядерного оружия.

Третью группу составляют Великобритания и Франция, которые официально располагают подводными лодками с ядерными баллистическими ракетами на борту.

В четвертую категорию включили Германию, Нидерланды, Турцию, Бельгию, Италию и Белоруссию, которые получили ядерное вооружение от своих союзников.