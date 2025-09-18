Путин оценил предложение вернуть Волгограду название Сталинград

Президент Владимир Путин согласился подумать над возвращением Волгограду имени Сталинград, заявление прозвучало на встрече с руководителями думских фракций в Кремле.

Путин прокомментировал соответствующее предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова. По словам главы государства, вопрос возвращения Волгограду названия Сталинград должен решаться на региональном уровне, передает ТАСС.

Ранее Путин поддержал инициативу о переименовании волгоградского аэропорта в «Сталинград», выдвинутую ветеранами Волгоградской области в конце апреля в преддверии празднования Дня Победы.

После этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому историческое наименование «Сталинград» официально присвоили международному аэропорту Волгограда.