Стартуют мировые продажи новых iPhone

Мировые продажи iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max стартуют в пятницу, 19 сентября. Новинки ранее были представлены на презентации в Сан-Франциско.

Цены в России на смартфоны из новой линейки iPhone от Apple будут начинаться от 109,9 тысячи рублей, сообщила пресс-служба МТС. Самый большой интерес покупатели проявили к флагману iPhone 17 Pro Max, на который пришлась почти половина всех предзаказов.

Базовая модель получила увеличенный до 6,3 дюйма дисплей с кадровой частотой 120 Гц, более мощный чип A19 Bionic с поддержкой ИИ-платформы Apple Intelligence, а также новую селфи-камеру на 24 Мп.

iPhone 17 Air, заменивший модель Plus, позиционируется как самый тонкий смартфон компании. Он имеет титановый корпус толщиной всего 5,6 миллиметра, 6,5-дюймовый дисплей с частотой 120 Гц и яркостью до 3000 нит, а также флагманский процессор A19 Pro.

Флагманские iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max получили цельнометаллический корпус из алюминия со стеклянной вставкой для беспроводной зарядки, а также систему охлаждения с испарительной камерой.