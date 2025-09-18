НАВЕРХ
Эксперты назвали главную угрозу для российских пользователей Anrdoid

Источник:
Sibnet.ru
Троянец Mamont стал главной угрозой для российских пользователей гаджетов на Android в 2025 году, сообщила пресс-служба «Лаборатории Касперского».

Эксперты компании проанализировали вредоносные программы, с помощью которых чаще всего атаковали устройства с операционкой от Google. Оказалось, что в большинстве случаев именно Mamont использовался для отъема денег у населения.

Мошенники распространяют этот зловредный софт под видом фото- или видеофайлов. Несмотря на то, что в их названии фигурирует расширение .apk (приложение), многие пользователи по невнимательности или по незнанию запускают такие файлы. После установки троянец запрашивает доступ к SMS и push-уведомлениям и использует их для кражи денег с банковских счетов.

«Число атакованных этим троянцем пользователей в 2025 году, по нашим данным, уже приближается к одному миллиону. Мы также встречали схемы, в которых зловред мимикрировал под приложение для удаленной работы, под трекер для отслеживания заказов из магазина, а также под обучающий контент», — цитирует пресс-служба компании эксперта по кибербезопасности Дмитрия Калинина.

Еще одной угрозой эксперты назвали вредоносную программу Triada, атакам которой в текущем году подверглись в пять раз больше владельцев Android-устройств, чем годом ранее. Этот софт может красть аккаунты в мессенджерах и соцсетях, подменять номера во время звонков, скрытно отправлять сообщения, а затем удалять их, чтобы не оставлять следов.

Специалисты отмечают, что россияне рискуют столкнуться с Triada при покупке смартфонов в онлайн-магазинах по ценам ниже рынка. Такие гаджеты могут оказаться подделкой или быть скомпрометированы на одном из этапов по пути от завода к магазину. В результате продавец может даже не подозревать, что на его смартфонах предустановлен опасный троянец.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКогда банк обязан возместить ущерб от мошенников

Для защиты гаджетов от вредоносного ПО эксперты советуют не скачивать файлы из сомнительных источников, обращать внимание на расширение файлов, регулярно обновлять прошивку и установленные приложения и приобретать смартфоны только у авторизованных дистрибьюторов.



