НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Тягу людей к алкоголю связали с поеданием фруктов обезьянами

Источник:
Sibnet.ru
192 2

Поедающие фрукты шимпанзе в день они получают столько же этанола, сколько содержится в половине пинты пива, выяснили исследователи из Калифорнийского университета в Беркли.

Ученые замерили содержание этанола в мякоти фруктов, которые ежедневно употребляют в пищу шимпанзе в лесах Кот-д'Ивуара и Уганды. Обычно одно животное съедает 4,5 килограмма фруктов в день, что соответствует употреблению примерно 14 граммов этанола.

Такую ежедневную дозу можно сравнить с одной стандартной порцией алкоголя в США или половиной пинты пива в Британии, говорится в статье специалистов, опубликованной в журнале Science Advances.

Исследование подтверждает верность гипотезы «пьяной обезьяны», согласно которой склонность к употреблению алкоголя у людей связана с употреблением спелых фруктов приматами, отмечают авторы работы.

«Результаты согласуются с гипотезой о том, что этанол широко распространен в тропических фруктах и что современная предрасположенность к потреблению алкоголя обусловлена воздействием этого психоактивного вещества на плодоядных приматов», — подчеркнули ученые.

Этанол естественным образом встречается в спелых и перезрелых плодах, в которых дрожжи ферментируют сахар. В результате ранние приматы, среди которых были предки современных людей, развили генетически обоснованное поведенческое влечение к природному алкоголю. 

Еще по теме
Соленый лед оказался источником бесплатной электроэнергии
Эксперт развеял миф о «синей лампе»
Футуролог перечислил сценарии исчезновения человечества
Любители пива оказались привлекательны для комаров
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Психолог объяснила склонность к накоплению ненужных вещей
Численность населения Сибири стабилизируют
Магнитная буря разразится на Земле
Ученый назвал максимальный срок человеческой жизни
Обсуждение (2)
О самом главном
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Лучшие снимки космоса 2025 года. ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

gena415

палата №6 нервно плачет в стороне . таких хрюков страна 404 ещё не озвучивала

Кузня420лет

Не он первый, не он последний: помнится была новость что экс футболист сборной Александр Кержаков "инвестировал"...

D_I_A_B_L_O_o

во всех бедах как раз виноваты гомосеки или украинцы.

c2h5oh76

отсутствие мозгов это делает с людьми