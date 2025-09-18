Тягу людей к алкоголю связали с поеданием фруктов обезьянами

Поедающие фрукты шимпанзе в день они получают столько же этанола, сколько содержится в половине пинты пива, выяснили исследователи из Калифорнийского университета в Беркли.

Ученые замерили содержание этанола в мякоти фруктов, которые ежедневно употребляют в пищу шимпанзе в лесах Кот-д'Ивуара и Уганды. Обычно одно животное съедает 4,5 килограмма фруктов в день, что соответствует употреблению примерно 14 граммов этанола.

Такую ежедневную дозу можно сравнить с одной стандартной порцией алкоголя в США или половиной пинты пива в Британии, говорится в статье специалистов, опубликованной в журнале Science Advances.

Исследование подтверждает верность гипотезы «пьяной обезьяны», согласно которой склонность к употреблению алкоголя у людей связана с употреблением спелых фруктов приматами, отмечают авторы работы.

«Результаты согласуются с гипотезой о том, что этанол широко распространен в тропических фруктах и что современная предрасположенность к потреблению алкоголя обусловлена воздействием этого психоактивного вещества на плодоядных приматов», — подчеркнули ученые.

Этанол естественным образом встречается в спелых и перезрелых плодах, в которых дрожжи ферментируют сахар. В результате ранние приматы, среди которых были предки современных людей, развили генетически обоснованное поведенческое влечение к природному алкоголю.