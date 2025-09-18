Вышел 13 сезон мультсериала «Футурама»

НАВЕРХ
Фото: © Hulu

Стриминговый сервис Hulu выложил все 10 серий нового, 13 сезона мультсериала «Футурама», отказавшись от привычной схемы «одна серия в неделю».

Поклонникам обещают фирменный острый юмор и новые захватывающие приключения сотрудников «Межпланетного экспресса».

«Бендер выходит из-под контроля! Вулкан вот-вот взорвётся! Фрай противостоит сопернику в борьбе за любовь Лилы! А доктор Зойдберг возносится на небеса?! Возможно, это будет слишком волнительно! Мы вас предупредили!», – гласит официальный синопсис нового сезона.

В производстве новых серий участвовали все ключевые авторы «Футурамы» во главе с Мэттом Гроунингом. К своим ролям вернулись оригинальные актеры озвучки: Билли Уэст (Фрай, профессор Франсворт, доктор Зойдберг), Джон Ди Маджио (Бендер) и Кэти Сагал (Лила Туранга).

Анимационный сериал «Футурама» выходит с перерывами с 1999 года. Он получил несколько премий «Эмми» и другие престижные награды.

