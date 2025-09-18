Союзники России — армия, флот и устойчивые финансы, заявил глава Минфина Антон Силуанов на Московском финансовом форуме, трансляция мероприятия велась на Rutube.

«Чтобы сделать устойчивые финансы, мы предлагаем и закладываем в бюджете снижение зависимости от различных ограничений, будь то ценовых, будь то объемных, бюджета от нефтегазовых доходов», — подчеркнул министр.

Силуанов уточнил, что российские власти планируют снижать планку отсечения цены на нефть, чтобы сократить зависимость от сырьевых котировок. Такие шаги повысят защищенность бюджета от внешних воздействий.

«Если помните, сегодня 60 долларов за баррель, к 2030 году планируем до 55 долларов. Каждый год по доллару снижается зависимость бюджета от нефти и газа», — отметил глава Минфина, спрогнозировав постепенное снижение доли нефтегазовых доходов до 22%.

Автором крылатого выражения о том, что у России только два союзника — ее армия и флот — считается император Александр III. Выражение неоднократно использовалось различными российскими политиками.