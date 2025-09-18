НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Набиуллина не увидела рецессии в российской экономике

Источник:
Sibnet.ru
256 2
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина
Фото: © пресс-служба Кремля

Российская экономика не имеет признаков, которые относятся к понятию экономической рецессии, сообщила на Московском финансовом форуме (МФФ) председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Не надо путать рецессию, которая, я согласна, ассоциируется с очень негативными явлениями, с замедлением экономики. Да, замедление экономики происходит, но рецессии нет. И даже когда говорят о технической рецессии, имеют в виду, что экономика снижается два квартала подряд. У нас и это не наблюдается», — цитирует ТАСС Набиуллину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРецессия и стагнация: что это такое?

По ее словам, о рецессии нельзя судить по одному показателю, даже по такому важному, как реальный ВВП. «Обычно рецессия сопровождается падением реальных доходов населения, высокой безработицей, не просто возросшей, но высокой безработицей. А если рецессия вызвана переохлаждением спроса, то это сопровождается низкой инфляцией», — подчеркнула она.

«Да, у нас инфляция снизилась, но она еще остается выше цели. Поэтому у нас никаких признаков, которые относятся к понятию экономической рецессии, на мой взгляд, нет», — заявила глава Банка России.

Еще по теме
Денег нет в России на замену выработавших ресурс лифтов
Эксперт оценил вероятность всплеска цен в конце года
Рассчитан максимальный размер пособия при травме на работе
Третья форма денег: что такое цифровой рубль
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Психолог объяснила склонность к накоплению ненужных вещей
Численность населения Сибири стабилизируют
Магнитная буря разразится на Земле
Ученый назвал максимальный срок человеческой жизни
Обсуждение (2)
Картина дня
Путин проведет прямую линию в декабре
Силуанов назвал главных союзников России
Начальник Генштаба рассказал о наступлении российских войск
Набиуллина не увидела рецессии в российской экономике
О самом главном
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Лучшие снимки космоса 2025 года. ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
16
СМИ узнали об отчаянной нехватке людей у ВСУ на передовой
14
ФСБ задержала женщину в Новосибирске после диверсии на Транссибе
14
Трамп сделал внушение Зеленскому
13
Численность населения Сибири стабилизируют
13
Более 20% россиян не справляются с выплатой кредитов