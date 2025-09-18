Набиуллина не увидела рецессии в российской экономике

Российская экономика не имеет признаков, которые относятся к понятию экономической рецессии, сообщила на Московском финансовом форуме (МФФ) председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Не надо путать рецессию, которая, я согласна, ассоциируется с очень негативными явлениями, с замедлением экономики. Да, замедление экономики происходит, но рецессии нет. И даже когда говорят о технической рецессии, имеют в виду, что экономика снижается два квартала подряд. У нас и это не наблюдается», — цитирует ТАСС Набиуллину.

По ее словам, о рецессии нельзя судить по одному показателю, даже по такому важному, как реальный ВВП. «Обычно рецессия сопровождается падением реальных доходов населения, высокой безработицей, не просто возросшей, но высокой безработицей. А если рецессия вызвана переохлаждением спроса, то это сопровождается низкой инфляцией», — подчеркнула она.

«Да, у нас инфляция снизилась, но она еще остается выше цели. Поэтому у нас никаких признаков, которые относятся к понятию экономической рецессии, на мой взгляд, нет», — заявила глава Банка России.