Путин проведет прямую линию в декабре

Прямая линия президента России Владимира Путина ожидается в декабре 2025 года, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В 2025 году прямая линия планируется на декабрь и будет объединена с большой пресс-конференцией», — сказал Песков телеграм-каналу «Юнашев Live».

Ранее Путин поручил правительству и своей администрации начать подготовку к прямой линии. Он призвал сделать работу с обращениями граждан менее бюрократизированной.

По словам президента, формат прямой линии дает возможность не только получить живую обратную связь с людьми, но и помогает выявлять наиболее острые проблемы, которые актуальны на данный момент.

Впервые прямая линия и большая пресс-конференция президента России в совмещенном формате прошли в 2020 году. Изначально они проходили раздельно.