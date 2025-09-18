НАВЕРХ
Моргенштерн анонсировал тур по Европе

Рэпер Моргенштерн (признан иноагентом в РФ) анонсировал гастрольный тур по европейским странам. Пост об этом исполнитель опубликовал в своем телеграм-канале.

«Всему золотому составу "ВИА Моргенштерн" выдали визы в Европу. [...] Не успели об Америке поплакать, а тут такое счастье привалило. Это знамение. И просто так случиться не могло. Значит, мы должны там быть. Так что ждем всех, кого раскидало по Европе, на наших концертах», — написал артист.

Пост с анонсом тура заканчивается ссылкой на сайт с информацией о грядущих выступлениях. В общей сложности Моргеншерн вместе с «живым» составом даст 35 концертов за два месяца. Шоу пройдут в Германии, Норвегии, Швеции, Финляндии, Польше, Чехии, Нидерландах, Бельгии, Португалии, Великобритании и других странах.

В начале сентября рэпер сообщил об отмене тура по США и переносе концертов на неопределенный срок в связи с отказом в выдаче американской визы. Музыкант не уточнил причину отказа, назвав ее «смешной».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСуд отказал певцу Шарлоту в отправке на СВО

Моргенштерн уехал из России осенью 2021 года после обвинения в торговле наркотиками со стороны главы СКР Александра Бастрыкина. 6 мая 2022-го Минюст внес рэпера в список иноагентов. В феврале 2025 года музыкант выпустил мини-альбом Alisher, все пять песен из которого попали в топ «Яндекс Музыки».


