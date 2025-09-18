НАВЕРХ
Зеленый чай помогает похудеть

Cell Biochemistry & Function
Экспериментально доказано, что зеленый чай помогает похудеть, следует из опыта, который провели ученые из Университета Крузейро-ду-Сул (UNICSUL) в Бразилии. Исследование проводилось на мышах.

Сначала ученые вызвали у мышей ожирение. Затем половине грызунов начали давать экстракт зеленого чая, причем через специальную трубочку прямо в желудок, чтобы гарантировать точную дозу препарата, пишет журнал Cell Biochemistry & Function.

Мышей поместили в наиболее комфортную — 28°C, чтобы они не тратили лишнюю энергию на обогрев себя. Доза экстракта, которую они получали, соответствовала тому, если бы человек выпивал три чашки качественного зеленого чая в день. Качество чая очень важно, подчеркивают ученые.

В ходе опыта вес мышей снизился до 30% (для человека похудение на 5-10% считается успехом). Чай помог сберечь хорошую форму мышц, хотя при ожирении мышечные волокна часто ослабевают и делаются тоньше. Кроме того, в мышцах активнее работали гены и белки, которые отвечают за переработку сахара и получение из него энергии, зафиксировали ученые.

При этом зеленый чай не заставлял худых животных терять вес. Его действие активизируется только при избытке еды. Это происходит благодаря белку адипонектину. Он вырабатывается жировыми клетками и налаживает обмен веществ. На мышах, которые не способны производить этот белок, зеленый чай не сработал.

Жизнь #Здоровье
