НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Начальник Генштаба рассказал о наступлении российских войск

Источник:
Sibnet.ru
387 1

Российская армия планомерно продвигается вперед в зоне специальной военной операции (СВО), заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время проверки выполнения группировкой «Центр» боевых задач.

«Наши войска в зоне специальной военной операции наступают практически на всех направлениях», — сказал Герасимов. Наиболее упорные бои развернулись на Красноармейском (Покровском) направлении, где украинские силы, не считаясь с потерями, безуспешно пытаются остановить наступление российской армии, отметил он.

По словам начальника Генштаба ВС РФ, Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в район Красноармейска (Покровска) самые боеспособные подразделения в ущерб другим направлениям. Это способствует продвижению российских войск:

  • группировка войск «Запад» развивает наступление в Купянске;
  • успешно идет продвижение российских войск на Краснолиманском направлении, близится к завершению освобождение Кировска;
  • ВС России во вторник вошли и ведут боевые действия в населенном пункте Ямполь, противник полностью выбит из Серебрянского лесничества;
  • штурмовые подразделения Южной группировки войск продвигаются в Северске;
  • на Александро-Калиновском направлении бои идут в непосредственной близости от Константиновки, российские военные вошли в Плещеевку;
  • продолжается уничтожение противника, заблокированного южнее Клебан-Быкского водохранилища;
  • группировка войск «Восток» развивает наступление в Днепропетровской области и Запорожской области.

Герасимов отдельно отметил роль морской пехоты в достижении целей спецоперации, выразив уверенность, что и в дальнейшем все поставленные перед морпехами задачи будут успешно выполнены.

Освобождение Донбасса: итоги летней кампании СВО
Еще по теме
Путин надел военную форму на учения «Запад-2025». ФОТО
Радиостанция «Судного дня» выдала в эфир два слова
Атомная подлодка «Архангельск» поразила цель в Баренцевом море
СМИ узнали об отчаянной нехватке людей у ВСУ на передовой
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Психолог объяснила склонность к накоплению ненужных вещей
Численность населения Сибири стабилизируют
Магнитная буря разразится на Земле
Ученый назвал максимальный срок человеческой жизни
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Лучшие снимки космоса 2025 года. ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

gena415

палата №6 нервно плачет в стороне . таких хрюков страна 404 ещё не озвучивала

Кузня420лет

Не он первый, не он последний: помнится была новость что экс футболист сборной Александр Кержаков "инвестировал"...

c2h5oh76

отсутствие мозгов это делает с людьми

D_I_A_B_L_O_o

во всех бедах как раз виноваты гомосеки или украинцы.