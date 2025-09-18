Начальник Генштаба рассказал о наступлении российских войск

Российская армия планомерно продвигается вперед в зоне специальной военной операции (СВО), заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время проверки выполнения группировкой «Центр» боевых задач.

«Наши войска в зоне специальной военной операции наступают практически на всех направлениях», — сказал Герасимов. Наиболее упорные бои развернулись на Красноармейском (Покровском) направлении, где украинские силы, не считаясь с потерями, безуспешно пытаются остановить наступление российской армии, отметил он.

По словам начальника Генштаба ВС РФ, Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в район Красноармейска (Покровска) самые боеспособные подразделения в ущерб другим направлениям. Это способствует продвижению российских войск:

группировка войск «Запад» развивает наступление в Купянске;

успешно идет продвижение российских войск на Краснолиманском направлении, близится к завершению освобождение Кировска;

ВС России во вторник вошли и ведут боевые действия в населенном пункте Ямполь, противник полностью выбит из Серебрянского лесничества;

штурмовые подразделения Южной группировки войск продвигаются в Северске;

на Александро-Калиновском направлении бои идут в непосредственной близости от Константиновки, российские военные вошли в Плещеевку;

продолжается уничтожение противника, заблокированного южнее Клебан-Быкского водохранилища;

группировка войск «Восток» развивает наступление в Днепропетровской области и Запорожской области.

Герасимов отдельно отметил роль морской пехоты в достижении целей спецоперации, выразив уверенность, что и в дальнейшем все поставленные перед морпехами задачи будут успешно выполнены.