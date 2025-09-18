НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Супруги Трампа и Карла III надели платья цветов флага Украины

Источник:
Sibnet.ru
415 2
Жена короля Великобритании Карла III Камилла и супруга президента США Дональда Трампа Мелания на банкете в Виндзорском замке в Великобритании
Фото: © кадр из трансляции Sy News

Супруги короля Великобритании Карла III Камилла и первая леди США Мелания Трамп пришли на государственный банкет в платьях синего и желтого цветов, следует из кадров, опубликованных телеканалом Sky News.

Камилла выбрала синее платье, а Мелания — бледно-желтое с розовым поясом.

«Мы и наши союзники вместе поддерживаем Украину», — заявил Карл III.

Это второй государственный визит Трампа в Соединенное Королевство. Главу Белого дома и его жену у трапа самолета встретили принц Уильям и принцесса Кэтрин.

Трамп и Мелания будут присутствовать на «пышных мероприятиях британской королевской семьи», включая прогулку на карете и государственный банкет. Также для них устроят пролет военных самолетов и оружейный салют.

Мелания Трамп написала письмо Путину

Еще по теме
Шоу комика Джимми Киммела сняли с эфира из-за слов об убийстве Кирка
Полиция раскрыла причину сдачи обвиняемого в убийстве политика Кирка
Зеленский пообещал России проблемы с энергетикой
Лавров заявил, что Европе нечего делать на переговорах по Украине
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Психолог объяснила склонность к накоплению ненужных вещей
Численность населения Сибири стабилизируют
Магнитная буря разразится на Земле
Ученый назвал максимальный срок человеческой жизни
Обсуждение (2)
Картина дня
Путин проведет прямую линию в декабре
Начальник Генштаба рассказал о наступлении российских войск
Супруги Трампа и Карла III надели платья цветов флага Украины
Стало известно об уходе из Кремля соратника Путина Козака
О самом главном
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Лучшие снимки космоса 2025 года. ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

gena415

палата №6 нервно плачет в стороне . таких хрюков страна 404 ещё не озвучивала

Кузня420лет

Не он первый, не он последний: помнится была новость что экс футболист сборной Александр Кержаков "инвестировал"...

c2h5oh76

отсутствие мозгов это делает с людьми

D_I_A_B_L_O_o

во всех бедах как раз виноваты гомосеки или украинцы.