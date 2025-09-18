Супруги Трампа и Карла III надели платья цветов флага Украины

Супруги короля Великобритании Карла III Камилла и первая леди США Мелания Трамп пришли на государственный банкет в платьях синего и желтого цветов, следует из кадров, опубликованных телеканалом Sky News.

Камилла выбрала синее платье, а Мелания — бледно-желтое с розовым поясом.

«Мы и наши союзники вместе поддерживаем Украину», — заявил Карл III.

Это второй государственный визит Трампа в Соединенное Королевство. Главу Белого дома и его жену у трапа самолета встретили принц Уильям и принцесса Кэтрин.

Трамп и Мелания будут присутствовать на «пышных мероприятиях британской королевской семьи», включая прогулку на карете и государственный банкет. Также для них устроят пролет военных самолетов и оружейный салют.

Мелания Трамп написала письмо Путину