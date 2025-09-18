Хабаровский край занял первое место по заболеваемости наркоманией

Рейтинг российских регионов по заболеваемости наркоманией за 2024 год возглавил Хабаровский край. Она составила 19,6 на 100 тысяч населения, подсчитал Минздрав России. Второе место у Новосибирской области, на третьем — Свердловская область.



В Новосибирской области уровень заболеваемости 18,4, в Свердловской —17,7. Дольше следуют Красноярский край (16,5) и Сахалин (15,7), Рязанская область (15,2), Новгородская область (15). Алтайский край и Еврейская автономия имеют одинаковый показатель 13,7.



Замыкают рейтинг Ненецкий и Чукотский автономные округа, где заболевших не зафиксировано. Минимальные уровни заболеваемости в Чувашии (1,4), Белгородской (3,2) и Оренбургской областях (3,4), пишет РИА Новости.



