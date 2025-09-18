НАВЕРХ
Хабаровский край занял первое место по заболеваемости наркоманией

Источник:
РИА Новости
Рейтинг российских регионов по заболеваемости наркоманией за 2024 год возглавил Хабаровский край. Она составила 19,6 на 100 тысяч населения, подсчитал Минздрав России. Второе место у Новосибирской области, на третьем — Свердловская область.

В Новосибирской области уровень заболеваемости 18,4, в Свердловской —17,7. Дольше следуют Красноярский край (16,5) и Сахалин (15,7), Рязанская область (15,2), Новгородская область (15). Алтайский край и Еврейская автономия имеют одинаковый показатель 13,7.

Замыкают рейтинг Ненецкий и Чукотский автономные округа, где заболевших не зафиксировано. Минимальные уровни заболеваемости в Чувашии (1,4), Белгородской (3,2) и Оренбургской областях (3,4), пишет РИА Новости.

Назван регион — лидер по психическим заболеваниям


Обсуждение (2)
