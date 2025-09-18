Стало известно об уходе из Кремля соратника Путина Козака

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак написал заявление об уходе по собственному желанию. Он — соратник Путина с 1990-х годов.

О том, что Козак на минувших выходных написал заявление об уходе, сообщил РБК со ссылкой на два осведомленных источника. По словам собеседников издания, чиновник рассматривает различные предложения перехода в бизнес.

Об отставке Козака со ссылкой на свои источники в Кремле сообщил также политолог Аркадий Дубнов. У себя в телеграм-канале он написал, что замглавы администрации президента покидает свой пост добровольно.

Козак — один из давних соратников президента Владимира Путина. В 1990-е они работали в Санкт-Петербурге. В 2000 году, с приходом Путина на пост президента России, Козак занял должность сначала замруководителя, а потом и первого замруководителя его администрации. В 2004 году он перешел на работу в правительство.

В дальнейшем работал на позициях полпреда президента в Южном федеральном округе, министра регионального развития, вице-премьера. В администрацию президента он вернулся в 2020 году на позицию заместителя ее руководителя Антона Вайно.

Козак курировал работу управлений по приграничному сотрудничеству и по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, отвечая за политику в отношении стран постсоветского пространства, в том числе Украины.

Издание The New York Times в начале августа со ссылкой на источники писало, что еще в 2022 году Козак советовал Путину не вводить войска в Украину, а в 2025 году якобы предложил начать мирные переговоры и провести реформу по подчинению силовых структур правительству РФ.