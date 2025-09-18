НАВЕРХ
Premier выпустит байопик о группе «Сектор Газа»

Источник:
Sibnet.ru
201 0
кадр из фильма "Сектор Газа" (реж. Владимир Щегольков)
Фото: © Premier

Онлайн-кинотеатр Premier выложил первый тизер биографической драмы «Сектор Газа», съемки которой начались летом 2025 года.

Фильм расскажет о зарождении первого российского панк-коллектива и судьбе его бессменного лидера Юрия Хоя, роль которого исполнил Никита Кологривый. Сценарий написал Дмитрий Лемешев, ранее работавший над байопиком про других культовых панков «Король и Шут: Сказка о Горшке и Князе», а режиссером картины стал Владимир Щегольков («Натали и Александр», «Везет», «Нежность»).

Создатели фильма подчеркивают, что в работе над картиной с самого начала принимала участие дочь Юрия Хоя Ирина. Дата премьеры байопика пока не объявлена. На сайте онлайн-кинотеатра указано, что фильм выйдет на экраны в 2027 году.

Тизер фильма «Сектор Газа» вышел на фоне новостей о том, что депутат Госдумы Нина Останина намерена добиться удаления творчества группы с музыкальных стриминговых площадок. После поднявшейся шумихи, Останина написала в телеграм-канале, что ее неправильно поняли, а «Сектор Газа» — музыка в том числе и ее поколения, которую она слушает и любит.


Культгид #Кинематограф #Музыка
Обсуждение (0)
