Хоккей 17 сентября: что изменилось в чемпионате КХЛ

Ткачев забивает три буллита и достает сибирякам два очка, «Драконы», поджав хвост, возвращаются в Питер, «Ястребам» приглянулись овертаймы, два напряженных дерби – это итоги игрового дня Континентальной хоккейной лиги в регулярном сезоне 2025/26.

«Амур» 3 Б 4 «Сибирь»

«Сибирь» пока не может выиграть в основное время. Два поражения и две победы по буллитам, в которых все решает Владимир Ткачев. Эта буллитная феерия изрядно помотала нервы болельщикам и игрокам – по 11 бросков нанесли команды.

Как в послематчевой серии, так и на протяжение всей игры на льду творили чудеса голкиперы, а сэйв Антона Красоткина во втором периоде точно станет одним из лучших спасений всего сезона.

Ответный матч снова в Хабаровске уже в пятницу, 19 сентября в 12:15 (мск).

«Адмирал» 4 : 0 «Драконы»

«Драконы» уезжают с Востока без набранных очков, а «Моряки» одерживают вторую победу в сезоне над шанхайской командой. Есть, видимо, какой-то восточный секрет, неизвестный пока ни действующему чемпиону, ни питерским армейцам.

Герой матча – голкипер «Адмирала». Словак отстоял второй матч на ноль – 122 минуты и 55 секунд – новый личный рекорд Адама Хуски.

«Авангард» 3 ОТ 2 «Салават Юлаев»

«Салават», проиграв омским «Ястребам», оказался на дне Восточной конференции с тремя очками после пяти игр. «В нашей ситуации важно, что мы заработали одно очко», – сказал главный тренер «СЮ». У уфимцев явные проблемы с составом.

«Авангард» одерживает четвертую победу подряд, вторую подряд в овертайме (герой FonbetOvertime — Константин Окулов), проведя отличную домашнюю серию из пяти матчей, проиграв лишь первую игру казанскому «Ак Барсу», который ждет омичей в гости уже в воскресенье, 21 сентября.

«Салават» тоже едет в Казань. Игра через день, в пятницу.

«Автомобилист» 0 : 2 «Трактор»

Первое уральское дерби сезона с безголевыми первым и вторым периодами больше напоминало шахматную партию, в которой «Трактор» оказался на два гола «умнее» соперника, а новичок «Трактора» Крис Дригер оформил свой первый «сухарь».

Сложная шестиматчевая выездная серия челябинцев завершилась итоговыми восемью очками – неплохой результат для начала сезона. Для «Автомобилиста» выезд продолжается – екатеринбуржцев в пятницу в Москве ждет «Спартак» и в воскресенье в Нижнекамске «Нефтехимик».

«Ак Барс» 1 : 2 «Нефтехимик»

«Волчья стая» больно покусала казанских «Барсов» в татарском дерби, одержав третью победу подряд. До этого от острых клюшек нижнекамцев пострадали «Железнодорожники» и минские «Зубры». Первая победа нижнекамцев в Казани с 2017 года.

Команды два периода держали своих голкиперов «сухими», но удаления сделали свое дело. На 46-й и 47-й минуте в большинстве забрасывает «Нефтехимик», «Ак Барс» с преимуществом в одного игрока отыгрывает одну на исходе 56-й минуты, а реализация большинства для команды Игоря Гришина («Нефтехимик») уже претендует стать «визитной карточкой» нового сезона.

Матчи 18 сентября (мск):

«Металлург» – «Барыс»: 16:00

«Лада» – «Торпедо»: 18:00

«ЦСКА» – «Локомотив»: 19:30