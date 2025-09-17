НАВЕРХ
Военная операция на Украине
Военная операция на Украине
Украина применила новые сверхопасные дроны

Sibnet.ru
Украина начала применять новые сверхопасные оптоволоконные дроны, оснащенные тройным зарядом.

Такое оружие опасно не только для военных, но и жителей приграничных Белгородской, Курской и Брянской областей, соответствующее предупреждение разместил телеграм-канал «Северный ветер».

Отмечается, что новые украинские дроны абсолютно бесшумны, а также невосприимчивы к средствам глушения. «При попадании такого дрона шансы на выживание ничтожно малы», — говорится в сообщении.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам украинских беспилотников. Так, 17 сентября российские средства противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских дронов над Белгородской областью. 

Тема: Военная операция на Украине
Оборона #Оружие
Обсуждение (1)
