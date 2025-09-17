Украина применила новые сверхопасные дроны

Украина начала применять новые сверхопасные оптоволоконные дроны, оснащенные тройным зарядом.

Такое оружие опасно не только для военных, но и жителей приграничных Белгородской, Курской и Брянской областей, соответствующее предупреждение разместил телеграм-канал «Северный ветер».

Отмечается, что новые украинские дроны абсолютно бесшумны, а также невосприимчивы к средствам глушения. «При попадании такого дрона шансы на выживание ничтожно малы», — говорится в сообщении.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам украинских беспилотников. Так, 17 сентября российские средства противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских дронов над Белгородской областью.