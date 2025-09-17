Рассчитан максимальный размер пособия при травме на работе

Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности при производственной травме и профзаболевании за полный календарный месяц в 2025 году составляет 476 тысяч рублей, данная сумма приведена в телеграм-канале Соцфонда.

«Максимальный размер выплаты за полный календарный месяц в 2025 году — 476 474 рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Пособие по временной нетрудоспособности при производственной травме и профзаболевании выплачивается в размере 100% от среднего месячного заработка работника. Соцфонд уточнил, что в случае получения травмы на работе нужно сообщить об этом врачу.

Он откроет соответствующий лист нетрудоспособности и установит степень тяжести травмы. Такой больничный Соцфонд оплачивает в полном размере зарплаты, вне зависимости от стажа. По факту трудового инцидента обязательно проводится расследование.