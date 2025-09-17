НАВЕРХ
Мессенджер Мах запустил открытое тестирование каналов для авторов

Источник:
Sibnet.ru
150 0

Национальный мессенджер Max с 17 сентября запустил открытое тестирование каналов для авторов, сообщила пресс-служба платформы. К нему смогут подключиться блогеры категории «А+», на которых хотя бы в одной из соцсетей подписаны не менее 10 тысяч пользователей.

Они могут самостоятельно завести в Мах канал, сохранив привычное их аудитории название, отмечается в сообщении. Ник и название канала сформируются автоматически и будут идентичны данным из реестра Роскомнадзора.

Ранее Max проводил закрытое тестирование каналов, в нем приняли участие более шестисот авторов из разных тематических категорий с совокупной аудиторией более 5,5 миллиона человек.

Для создания канала в Мах нужно оставить заявку в чат-боте «Каналы в Мax». Его можно найти через поиск по слову «каналы». Далее необходимо нажать на кнопку «начать» и следовать инструкциям. После одобрения заявки автор сможет создать канал.

В настоящее время аудитория Max превысила 30 миллионов человек. Количество сообщений пользователей с момента запуска превысило 1 миллиард, а количество групповых чатов составило более 1,2 миллиона. 

Хайтек #Соцсети
Обсуждение (0)
