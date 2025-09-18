Выходит новый роман Пелевина «A Sinistra»

Продажи новой книги Виктора Пелевина «A Sinistra» начнутся 18 сентября, сообщила пресс-служба «Литрес» и «Яндекс Книги».

Роман станет пятой книгой вселенной Transhumanism inc. В центре сюжета новой книги «A Sinistra» — бутик «Левый Путь», где служит детектив Маркус Зоргенфрей. В нем обеспеченным посетителям тайно предлагают «черномагические трипы», клиенты начинают таинственно исчезать.



Чтобы расследовать дело, Маркус становится итальянским чернокнижником XVI века и борется с венецианскими магами. Однако вскоре он выясняет, что в опасности не только его жизнь, но и душа.

Обложка нового романа Пелевина «A Sinistra» Фото: © издательство «Эксмо»

Книга Пелевина «A Sinistra» будет доступна в электронном и аудиоформате по подписке на «Яндекс Книгах» и в формате поштучной покупки — на «Литрес».

Предыдущий роман Пелевина «Круть» вышел в октябре 2024 года. После этого он попал в лидеры сервиса «Яндекс Книги» в категории «Проза».