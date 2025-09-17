НАВЕРХ
Лавров заявил, что Европе нечего делать на переговорах по Украине

Источник:
РИА Новости
Глава МИД России Сергей Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров
Фото: © МИД России

Европейских стран не должно быть за столом переговоров по Украине из-за их антироссийской позиции, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Европа явно пытается достаточно беспардонно отвоевать себе место за столом переговоров, хотя с позиции, которую она исповедует, — реваншизма и нанесения России стратегического поражения, за столом переговоров, конечно, делать нечего», — приводит РИА Новости заявление Лаврова.

По его словам, европейские лидеры, рассуждающие о вводе войск на Украину и создании бесполетной зоны над ней, подобны «пикейным жилетам», изображающим из себя крупных деятелей, но не способным что-то сделать.

При этом Киев стремится саботировать линию Вашингтона на урегулирование конфликта, также Украина и Европа пытаются убедить президента США Дональда Трампа отказаться от миротворческих усилий, обратил внимание глава МИД России. 

По сути дела Владимир Зеленский «хочет не позволить здравым силам на Западе следовать здравому курсу», подчеркнул Лавров.

