НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Первую зарплату в цифровых рублях выплатили в России

Источник:
Sibnet.ru
299 1

Казначейство осуществило первую выплату зарплаты в цифровых рублях, сообщил Минфин на своем сайте. Ее получил госслужащий.

«Первый бюджетный платеж в цифровых рублях успешно завершен. Казначейство России осуществило первую выплату заработной платы в цифровых рублях лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Эксперимент по внедрению цифрового рубля в бюджетный процесс проводится совместно с Минфином и Банком России. Планируется, что с 1 января 2026 года казначейство и Центробанк обеспечат возможность проведения операций со счетом цифрового рубля.

С помощью цифрового рубля можно будет осуществлять перечисления в бюджетную системы, различные выплаты за счет средств федерального бюджета. При этом выплаты будут проводиться в цифровых рублях только при желании получателей, подчеркнуло ведомство.

Цифровой рубль — новая форма рубля. Теперь у российской валюты их три: наличная (банкноты и монеты), безналичная (деньги на счетах, картах) и цифровая. Цифровые рубли в виде электронного токена хранятся в виртуальных кошельках граждан и компаний. 

Еще по теме
Грузия полностью погасила долг перед Россией
Более 20% россиян не справляются с выплатой кредитов
Копить на жилье станет безопаснее
Т-Банк запустил бесконтактную оплату по iPhone
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Психолог объяснила склонность к накоплению ненужных вещей
Численность населения Сибири стабилизируют
Магнитная буря разразится на Земле
Ученый назвал максимальный срок человеческой жизни
Обсуждение (1)
О самом главном
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Лучшие снимки космоса 2025 года. ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

gena415

палата №6 нервно плачет в стороне . таких хрюков страна 404 ещё не озвучивала

c2h5oh76

отсутствие мозгов это делает с людьми

pepelmetal

А гасилка у них не бабахнет внезапно)?

Uynachalnica

А мня за 70 никто не награждал! Тут или кумовство, или какое другое неприличие!