Первую зарплату в цифровых рублях выплатили в России

Казначейство осуществило первую выплату зарплаты в цифровых рублях, сообщил Минфин на своем сайте. Ее получил госслужащий.

«Первый бюджетный платеж в цифровых рублях успешно завершен. Казначейство России осуществило первую выплату заработной платы в цифровых рублях лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Эксперимент по внедрению цифрового рубля в бюджетный процесс проводится совместно с Минфином и Банком России. Планируется, что с 1 января 2026 года казначейство и Центробанк обеспечат возможность проведения операций со счетом цифрового рубля.

С помощью цифрового рубля можно будет осуществлять перечисления в бюджетную системы, различные выплаты за счет средств федерального бюджета. При этом выплаты будут проводиться в цифровых рублях только при желании получателей, подчеркнуло ведомство.

Цифровой рубль — новая форма рубля. Теперь у российской валюты их три: наличная (банкноты и монеты), безналичная (деньги на счетах, картах) и цифровая. Цифровые рубли в виде электронного токена хранятся в виртуальных кошельках граждан и компаний.