Поставки Украине американского оружия, закупленного странами НАТО по программе PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), начались, заявил представитель альянса в Киеве Патрик Тернер.

«Четыре пакета по программе PURL уже оплачены, и вооружение уже поступает [на Украину]», — приводит ТАСС заявление Тернера.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила две первые поставки военной помощи Украине стоимостью 500 миллионов долларов, оплаченные европейскими странами НАТО.

По данным агентства, вооружения будут поставляться из военных запасов США, обе партии вскоре могут быть переданы Киеву.

В июле Трамп заявил, что США и европейские страны достигли договоренности о новой схеме оказания военной помощи Украине: поставки американских вооружений будут оплачиваться европейскими союзниками по НАТО.

Как неоднократно отмечал президент России Владимир Путин, никакие поставки даже самого современного западного оружия Киеву не изменят ситуацию на поле боя.