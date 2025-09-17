НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

НАТО объявило о поставках на Украину закупленного у США оружия

Источник:
ТАСС
273 2

Поставки Украине американского оружия, закупленного странами НАТО по программе PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), начались, заявил представитель альянса в Киеве Патрик Тернер.

«Четыре пакета по программе PURL уже оплачены, и вооружение уже поступает [на Украину]», — приводит ТАСС заявление Тернера.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила две первые поставки военной помощи Украине стоимостью 500 миллионов долларов, оплаченные европейскими странами НАТО.

По данным агентства, вооружения будут поставляться из военных запасов США, обе партии вскоре могут быть переданы Киеву.

В июле Трамп заявил, что США и европейские страны достигли договоренности о новой схеме оказания военной помощи Украине: поставки американских вооружений будут оплачиваться европейскими союзниками по НАТО.

Как неоднократно отмечал президент России Владимир Путин, никакие поставки даже самого современного западного оружия Киеву не изменят ситуацию на поле боя.

Тема: Военная операция на Украине
Трамп объяснил, что мешает разговору Путина и Зеленского
Россия кардинально обошла Украину в противостоянии дронов
СМИ узнали об отчаянной нехватке людей у ВСУ на передовой
Стало известно о тяжелых встречных боях в Сумской области
смотреть все
Политика #Мир #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Психолог объяснила склонность к накоплению ненужных вещей
Численность населения Сибири стабилизируют
Магнитная буря разразится на Земле
Ученый назвал максимальный срок человеческой жизни
Обсуждение (2)
О самом главном
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Лучшие снимки космоса 2025 года. ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

gena415

палата №6 нервно плачет в стороне . таких хрюков страна 404 ещё не озвучивала

c2h5oh76

отсутствие мозгов это делает с людьми

pepelmetal

А гасилка у них не бабахнет внезапно)?

Uynachalnica

А мня за 70 никто не награждал! Тут или кумовство, или какое другое неприличие!