Российские танки задали моду в мире

Российские танки определяют тренды в мировой тяжелой бронетехнике. Другие страны регулярно копируют решения, впервые апробированные на отечественных машинах, сообщила пресс-служба «Ростеха».

«Отечественные танки задают моду для тяжелой бронетехники в мире. Другие страны регулярно копируют решения, впервые отработанные на российских машинах. Так, в свое время французские конструкторы сделали автомат заряжания и уплотнили компоновку для своих основных танков "Леклерк". Пентагон оснастил "Абрамсы" динамической защитой, которую ранее пытался критиковать», — сказано в сообщении.

Израильские конструкторы подсмотрели комплексы активной защиты. «Теперь США планируют создать у себя аналоги дополнительной защиты танков от дронов, которые также впервые были опробованы на российской бронетехнике в зоне СВО. Китайские производители используют наши форм-факторы, заметные невооруженным глазом"», — уточнили в «Ростехе».

При этом традиции отечественной конструкторской мысли скопировать невозможно. «Главный секрет остается в тени — в российских танках реализован уникальный сплав технических характеристик, технологического и производственного совершенства, гибкости эксплуатации, эргономичности и адаптивности к меняющимся условиям. Все это помножено на традиции отечественной конструкторской мысли, которые скопировать нельзя», — отметили в госкорпорации.

Россия сейчас производит современные основные танки нескольких моделей — новейший Т-90М «Прорыв», глубоко модернизированный Т-72Б3М и газотурбинный Т-80БВМ.

«Все машины эффективно применяются в зоне проведения СВО. Российские танки отличаются высокой огневой мощью и мобильностью, совершенством прицельных комплексов и оборудования. Машины показывают лучшую живучесть, выдерживая многие попадания противотанковых средств. Традиционно для отечественного танкостроения их ремонтопригодность позволяет возвращать машины в строй по несколько раз», — говорится в сообщении.