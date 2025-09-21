НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские танки задали моду в мире

Источник:
Sibnet.ru
156 2

Российские танки определяют тренды в мировой тяжелой бронетехнике. Другие страны регулярно копируют решения, впервые апробированные на отечественных машинах, сообщила пресс-служба «Ростеха».

«Отечественные танки задают моду для тяжелой бронетехники в мире. Другие страны регулярно копируют решения, впервые отработанные на российских машинах. Так, в свое время французские конструкторы сделали автомат заряжания и уплотнили компоновку для своих основных танков "Леклерк". Пентагон оснастил "Абрамсы" динамической защитой, которую ранее пытался критиковать», — сказано в сообщении.

Израильские конструкторы подсмотрели комплексы активной защиты. «Теперь США планируют создать у себя аналоги дополнительной защиты танков от дронов, которые также впервые были опробованы на российской бронетехнике в зоне СВО. Китайские производители используют наши форм-факторы, заметные невооруженным глазом"», — уточнили в «Ростехе».

При этом традиции отечественной конструкторской мысли скопировать невозможно. «Главный секрет остается в тени — в российских танках реализован уникальный сплав технических характеристик, технологического и производственного совершенства, гибкости эксплуатации, эргономичности и адаптивности к меняющимся условиям. Все это помножено на традиции отечественной конструкторской мысли, которые скопировать нельзя», — отметили в госкорпорации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗачем танку взрывающаяся броня

Россия сейчас производит современные основные танки нескольких моделей — новейший Т-90М «Прорыв», глубоко модернизированный Т-72Б3М и газотурбинный Т-80БВМ.

«Все машины эффективно применяются в зоне проведения СВО. Российские танки отличаются высокой огневой мощью и мобильностью, совершенством прицельных комплексов и оборудования. Машины показывают лучшую живучесть, выдерживая многие попадания противотанковых средств. Традиционно для отечественного танкостроения их ремонтопригодность позволяет возвращать машины в строй по несколько раз», — говорится в сообщении.

Еще по теме
США урежут военную помощь Прибалтике
Подлодки «Красноярск» и «Омск» отстрелялись в Охотском море
Ким Чен Ын проследил за испытаниями беспилотников. ФОТО
Летающий «крокодил»: винтокрылый хищник армейской авиации
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Третья форма денег: что такое цифровой рубль
Названы пять лучших доступных смартфонов
Обвиняемый в убийстве американского политика Кирка объяснил мотив
Трамп сделал внушение Зеленскому
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Лучшие снимки космоса 2025 года. ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

-БЕРКУТ-

в первые ряды его тогда, или он не в стране?

Невезучий

Видать Витёк тоже употребляет.

senik

Может цены сделать соответствующие качеству? А то цена, как у хорошей иномарки, зато пробег до кап ремонта...

Diman_nazi

Никто и предположить не мог, что поднятие цены на 40 % приведет к обвалу производства на 40%! Чудеса...