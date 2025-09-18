НАВЕРХ
Драма «Тогда. Сейчас. Потом» Земекиса выходит в российский прокат

кадр из фильма "Тогда. Сейчас. Потом" (реж. Роберт Земекис)
Фото: © Miramax

Драма Роберта Земекиса «Тогда. Сейчас. Потом» 18 сентября выходит в российский прокат. Над картиной работала команда выдающихся профессионалов, однако в мировом прокате фильм стартовал неудачно. Теперь оценить картину могут российские зрители.

Картина основана на графическом романе Ричарда МакГуайра и рассказывает о повседневной жизни нескольких семей, сменявших друг друга в одном доме. При этом весь фильм снят с одного ракурса, камера остается статичной на протяжении всего хронометража.

Для работы над фильмом Земекис привлек Дона Берджеса – оператора, снявшего добрую половину его кинохитов, и сценариста Эрика Рота («Дюна», «Убийцы цветочной луны», «Звезда родилась»). Главные роли режиссер доверил Тому Хэнксу и Робин Райт. 

Все они 30 лет назад создали «Форреста Гампа», получившего Оскар за лучший фильм. Однако в этот раз что-то пошло не так.

Картина провалилась в зарубежном прокате, собрав всего 15 миллионов долларов при бюджете в 45 миллионов, а критики разгромили фильм, назвав его излишне сентиментальным и откровенно скучным. 

В результате на сайте Rotten Tomatoes у «Тогда. Сейчас. Потом» всего 36% свежести. Посмотревшие картину зрители оказались к ней более благосклонны: рейтинг на IMDb – 6,3.

Культгид #Кинематограф
