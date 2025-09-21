НАВЕРХ
Врач предупредил о риске психических расстройств из‑за энергетиков

Источник:
«Российская газета»
Баночки
Энергетики повышают риск психического расстройства, предупредил заместитель руководителя комитета Госдумы по охране здоровья, хирург Бадма Башанкаев.

Комитет по охране здоровья Госдумы предложил ввести тотальный запрет на энергетические напитки для детей и подростков. Башанкаев объяснил, чем руководствуются законодатели.

«В недавнем исследовании, включающем анализ данных более 1,5 миллиона участников, была установлена очевидная связь между приемом энергетических напитков и риском суицидальных мыслей и попыток», — рассказал в интервью «Российской газеты» Башанкаев.

По его словам, уже полбанки энергетика в месяц увеличивает риск суицидальных мыслей на 37%, более десяти банок — риск почти в 3 раза выше! «Это не миф. Это метаанализ 17 исследований, в которых участвовали 68 тысяч подростков», — отметил депутат.

«Энергетики — это не просто кофеин. Это гигантские дозы кофеина, сахара, таурина другие стимуляторы. Это стимулирует резкий выброс адреналина и приводит к тревоге, панике, бессоннице. Избыток сахара нарушает уровень глюкозы, как следствие — повышает раздражительность, развивается депрессия», — пояснил Башанкаев.

Как формируется зависимость от энергетиков
Жизнь #Здоровье
